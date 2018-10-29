Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 31 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Все КПВВ на Донбассе сегодня открылись согласно графику

За минувшие сутки, 28 октября, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли более 31,5 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно графику осеннего периода.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 31,5 тысяч человек и 4,7 тысяч транспортных средств:

"Майорское" - 7590 человек и 1070 транспортных средств;

"Марьинка" - 8000 человек и 1540 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6570 человек и 1390 транспортных средств;

"Гнутово" - 2760 человек и 720 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 6660 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 35/50; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 15/20.

Отметим, за сутки, 27 октября, КПВВ на Донбассе пересекли 45,4 тысяч человек и 5,7 тысяч транспортных средств.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики за минувшие сутки 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск, одного военного ранили.