Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 45 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Всі КПВВ на Донбасі сьогодні відкрилися за графіком

За минулу добу, 27 жовтня, контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перетнули понад 45 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що сьогодні всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення відкрилися за графіком. За минулу добу КПВВ перетнули понад 45,4 тисячі осіб і 5700 транспортних засобів:

"Майорське" - 10470 осіб і 1280 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 10675 осіб і 1750 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8755 осіб і 1720 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3930 осіб і 970 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 11570 осіб.

Станом на ранок в КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/60; "Мар'їнка" - 0/80; "Новотроїцьке" - 20/40; "Гнутове" - 10/10.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний комітет Червоного Хреста передав на тимчасово окуповану територію гуманітарну допомогу. Зокрема, для ліквідації пошкоджень передали будівельні матеріали.

До цього в непідконтрольні райони проїхав вантажний автомобіль з медичними препаратами від Міжнародного благодійного фонду "АІСМ Україна". Загальна вага медикаментів склала майже 10,5 тонн.