Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 31 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Всі КПВВ на Донбасі сьогодні відкрилися за графіком

За минулу добу, 28 жовтня, контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перетнули понад 31,5 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились згідно графіку осіннього періоду.

За минулу добу через КПВВ прослідувало 31,5 тисяч осіб та 4,7 тисяч транспортних засобів:

"Майорське" - 7590 осіб та 1070 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 8000 осіб та 1540 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 6570 осіб та 1390 транспортних засобів;

"Гнутове" - 2760 осіб та 720 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 6660 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 35/50; "Мар’їнка" - 0/60; "Новотроїцьке" - 20/40; "Гнутове" - 15/20.

Зазначимо, за добу, 27 жовтня, КПВВ на Донбасі перетнули 45,4 тисяч осіб та 5,7 тисяч транспортних засобів.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики за минулу добу 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, одного військового поранено.