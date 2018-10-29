ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 31 тис. осіб

Новини » Суспільство    29.10.2018 - 09:14
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Всі КПВВ на Донбасі сьогодні відкрилися за графіком

За минулу добу, 28 жовтня, контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перетнули понад 31,5 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились згідно графіку осіннього періоду.

За минулу добу через КПВВ прослідувало 31,5 тисяч осіб та 4,7 тисяч транспортних засобів:

"Майорське" - 7590 осіб та 1070 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 8000 осіб та 1540 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 6570 осіб та 1390  транспортних засобів;

"Гнутове" - 2760 осіб та 720 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 6660 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 35/50; "Мар’їнка" - 0/60; "Новотроїцьке" - 20/40; "Гнутове" - 15/20.

Зазначимо, за добу, 27 жовтня, КПВВ на Донбасі перетнули 45,4 тисяч осіб та 5,7 тисяч транспортних засобів.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики за минулу добу 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, одного військового поранено.

На Донбасі за добу поранено одного українського військового У аеропорту Києва затримали громадянина Британії, якого розшукував Інтерпол
Новини України Государственная пограничная службаДонбасКПВВООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся