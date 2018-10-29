На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/ato news)

За даними розвідки, 28 жовтня трьох бойовиків убито, ще 6 поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики за минулу добу 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, одного військового поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення штабу ООС у Facebook.

Обстрілів зазнали позиції ОС в районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Славне, Тарамчук, Березове, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.

На луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське, на донецькому - біля Луганського та на маріупольському напрямку - в районі населеного пункту Гнутове противник застосовував міномети різного калібру.

"Увесь вогонь, крім одного випадку, російські окупаційні війська сконцентрували на двох напрямках. Найчастіше ворог відкривав вогонь на Приазов'ї, трохи менше обстрілів зафіксовано на донецькому напрямку", - повідомили у штабі.

Зазначається, що для обстрілів окупанти в основному застосовували гранатомети та великокаліберні кулемети.

За даними розвідки, 28 жовтня троє бойовиків було знищено, ще 6 отримали поранення.

Нагадаємо, на окупованій території України у Донецькій області 27 жовтня було виявлено російський "гумконвой" з машинами військового зразка, що рухались у західному напрямку неподалік Макіївки.