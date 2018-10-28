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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 45 тыс. человек

Новости » Общество    28.10.2018 - 09:41
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Все КПВВ на Донбассе сегодня открылись по графику

За минувшие сутки, 27 октября, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли более 45 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что сегодня все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения открылись по графику. За минувшие сутки КПВВ пересекли более 45,4 тысячи человек и 5700 транспортных средств:

  • "Майорское" - 10470 человек и 1280 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 10675 человек и 1750 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 8755 человек и 1720 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 3930 человек и 970 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 11570 человек.

По состоянию на утро в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 10/10.

Напомним, ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста передал на временно оккупированную территорию гуманитарную помощь. В частности, для ликвидации повреждений передали строительные материалы.

До этого в неподконтрольные районы проследовал грузовой автомобиль с медицинскими препаратами от Международного благотворительного фонда "АІСМ Украина". Общий вес медикаментов составил почти 10,5 тонн.

 

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