Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 45 тыс. человек

Все КПВВ на Донбассе сегодня открылись по графику
За минувшие сутки, 27 октября, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли более 45 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что сегодня все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения открылись по графику. За минувшие сутки КПВВ пересекли более 45,4 тысячи человек и 5700 транспортных средств:
По состоянию на утро в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутово" - 10/10.
Напомним, ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста передал на временно оккупированную территорию гуманитарную помощь. В частности, для ликвидации повреждений передали строительные материалы.
До этого в неподконтрольные районы проследовал грузовой автомобиль с медицинскими препаратами от Международного благотворительного фонда "АІСМ Украина". Общий вес медикаментов составил почти 10,5 тонн.