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На оккупированную территорию Донбасса направили гумпомощь со стройматериалами от МККК

Новости » Общество    27.10.2018 - 09:17
Иллюстративное фото: МККК (vectornews.net)
Иллюстративное фото: МККК (vectornews.net)

На Донбасс завезли 8 грузовиков строительных матриалив

Международный комитет Красного Креста (МККК) передал на временно оккупированную территорию Донбасса гуманитарную помощь. Об этом сообщает РБК-Украина с посиаланням на Депжприкордонслужбу.

В частности, для ликвидации повреждений МККК в субботу, 27 октября, передал жителям оккупированных территорий строительные материалы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины в направлении Донецка проследовало 8 грузовых автомобилей со строительными материалами общим весом более 160 тонн. Гуманитарный груз направлен от Международного комитета Красного Креста", - отметили в ГПСУ.

Напомним, 26 октября на оккупированную территорию Донбасса проследовал один грузовой автомобиль с медицинскими препаратами от Международного благотворительного фонда "АІСМ Украина". Общий вес медикаментов - почти 10,5 тонн.

Отметим, что на Донбассе за минувшие сутки, 26 октября 2018, линию разграничения пересекли свыше 49 тысяч человек и более 6 тыс. транспортных средств.

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