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На временно оккупированную территорию Донбасса направлено почти 10,5 тонн медпрепаратов

Новости » Общество    26.10.2018 - 08:42
Иллюстративное фото (JeffJMitchellGettyImages)
Иллюстративное фото (JeffJMitchellGettyImages)

Гуманитарную медицинскую помощь оказал благотворительный фонд "АИСМ Украина"

Через КПВВ "Новотроицкое" к ТОТУ проследовал один грузовой автомобиль от Международного благотворительного фонда "АИСМ Украина" с медицинскими препаратами. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Как сообщается, общий вес медицинских препаратов - почти 10,5 тонн.

Отметим, что контрольные пункты вьезда-выезда на Донбассе 25 октября пересекли 47,3 тысяч человек и 5,8 тысяч автомобилей.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно графику.

Напомним, за сутки на Донбассе было ранено одного украинского военного.

Отметим, Мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на Востоке Украины.

 

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 47 тыс. человек На Донбассе ранен один украинский военный
Новости Украины ДонбассГуманитарная помощьмедпрепараты
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