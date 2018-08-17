Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 50 тыс. человек

Через КПВВ проследовали 6,4 тыс. транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за сутки 16 августа 2018 пересекли 50,2 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/55; "Марьинка" - 0/45; "Новотроицкое" - 15/50; "Гнутовое" - 25/15.

В целом за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 50,2 тысячи человек и 6,4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 10840 человек и 1240 транспортных средств;

"Марьинка" - 12130 лиц и 2220 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 10420 лиц и 1910 транспортных средств;

"Гнутовое" - 5220 человек и 1100 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11660 человек.

Напомним, КПВВ на Донбассе за сутки 15 августа пересекли 48,2 тысяч человек и 6,1 тысяч транспортных средств.

Также в МВД Украины сообщали, что в стране обострилась проблема нелегальной миграции, что может представлять угрозу государственной безопасности.

Полицией в течение двух недель было выявлено более 1 тыс.167 нелегальных мигрантов. В отношении большинства из них принято решение о принудительном выдворении из Украины.

РБК-Украина ранее писало, что в Украине, в связи с проведением мероприятий, посвященных 27-й годовщине Независимости Украины 24 августа, будет усилена охрана границы для предотвращения проникновения нелегальных мигрантов.