Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 50 тис. осіб

Через КПВВ прослідували 6,4 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за добу 16 серпня 2018 перетнули 50,2 тисяч осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 30/55; "Мар’їнка" - 0/45; "Новотроїцьке" - 15/50; "Гнутове" - 25/15.

Загалом минулої доби через КПВВ прослідувало 50,2 тисячі осіб та 6,4 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 10840 осіб та 1240 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 12130 осіб та 2220 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 10420 осіб та 1910 транспортних засобів;

"Гнутове" - 5220 осіб та 1100 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 11660 осіб.

Нагадаємо, КПВВ на Донбасі за добу 15 серпня перетнули 48,2 тисяч осіб і 6,1 тисяч транспортних засобів.

Також у МВС України повідомляли, що в країні загострилась проблема нелегальної міграції, що може становити загрозу державній безпеці.

Поліцією протягом двох тижнів було виявлено понад 1167 нелегальних мігрантів. Відносно більшості з них прийняте рішення про примусове видворення з України.

РБК-Україна раніше писало, що в Україні, у зв'язку з проведенням заходів, присвячених 27-ї річниці Незалежності України 24 серпня, буде посилена охорона кордону для унеможливлення проникнення нелегальних мігрантів.