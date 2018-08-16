Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 48 тис. осіб

Через КПВВ прослідували 6,1 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за добу 15 серпня 2018 перетнули 48,2 тисяч осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Так, згідно з інформацією відомства, в контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 20/50; "Мар’їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 0/25; "Гнутове" - 15/15.

Загалом минулої доби через КПВВ прослідувало 48,2 тисячі осіб та 6,1 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 10630 осіб та 1170 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 11500 осіб та 2050 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 10170 осіб та 1850 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4880 осіб та 1080 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 11030 осіб.

Нагадаємо, за добу 14 серпня через КПВВ на Донбасі прослідували 47,6 тисяч осіб та 6 тисяч транспортних засобів.

Також у МВС України повідомляли, що в країні загострилась проблема нелегальної міграції, що може становити загрозу державній безпеці.

Поліцією протягом двох тижнів було виявлено понад 1167 нелегальних мігрантів. Відносно більшості з них прийняте рішення про примусове видворення з України.

РБК-Україна раніше писало, що в Україні, у зв'язку з проведенням заходів, присвячених 27-ї річниці Незалежності України 24 серпня, буде посилена охорона кордону для унеможливлення проникнення нелегальних мігрантів.