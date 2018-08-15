Нелегальні мігранти загрожують державній безпеці України, - МВС

Більшість нелегальних мігрантів потрапляє в Україну з території Росії

В Україні загострилась проблема нелегальної міграції, що може становити загрозу державній безпеці України. Про це у середу, 15 серпня, повідомив перший заступник глави Міністерства внутрішніх справ Сергій Яровий під час міжвідомчих тактико-спеціальних навчань, які відбулись у Чернігівському пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Поліцією протягом двох тижнів було виявлено понад 1167 нелегальних мігрантів. Відносно більшості з них прийняте рішення про примусове видворення з України.

"Результати профілактичного відпрацювання "Мігрант" показали, що проблема нелегалів нині дуже гостра у державі. Масовий приток нелегальних мігрантів є критичним, незабаром він становитиме загрозу державній безпеці", ‑ наголосив Сергій Яровий.

Як повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, поліцейських залучатимуть до патрулювання прикордонних територій для протидії нелегальній міграції. При цьому він запевнив, що права нелегальних мігрантів в жодному випадку не будуть порушені.

"Йдеться про забезпечення публічного порядку всередині країни, що є нашим безпосереднім обов’язком. Нелегали не можуть впливати на криміногенну ситуацію", ‑ додав Князєв.

За словами першого заступника голови Державної прикордонної служби Василя Серватюка, лише за минулу добу на державному кордоні було затримано дві організовані групи нелегалів - семеро осіб.

"Держприкордонслужба усвідомлює свою відповідальність. Всі засоби направлені на посилення східної ділянки кордону, оскільки саме звідти йдуть нелегали", ‑ сказав Серватюк.

Також він додав, що російська сторона порушує міжнародні договори про реадмісію, оскільки не приймає нелегальних мігрантів, що прибувають з їхньої країни.

Нагадаємо, в Україні у зв'язку з проведенням заходів, присвячених 27-ї річниці Незалежності України 24 серпня, буде посилена охорона кордону для унеможливлення проникнення нелегальних мігрантів.