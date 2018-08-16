Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 48 тыс. человек

Через КПВВ проследовали 6,1 тыс. транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за сутки 15 августа 2018 пересекли 48,2 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Так, согласно информации ведомства, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 0/25; "Гнутовое" - 15/15.

В целом за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 48,2 тысячи человек и 6,1 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 10630 человек и 1170 транспортных средств;

"Марьинка" - 11500 человек и 2050 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 10170 человек и 1850 транспортных средств;

"Гнутовое" - 4880 человек и 1080 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11030 человек.

Напомним, за сутки 14 августа через КПВВ на Донбассе проследовали 47,6 тысяч человек и 6 тысяч транспортных средств.

Также в МВД Украины сообщали, что в стране обострилась проблема нелегальной миграции, что может представлять угрозу государственной безопасности.

Полицией в течение двух недель было выявлено более 1167 нелегальных мигрантов. В отношении большинства из них принято решение о принудительном выдворении из Украины.

РБК-Украина ранее писало, что в Украине, в связи с проведением мероприятий, посвященных 27-й годовщине Независимости Украины 24 августа, будет усилена охрана границы для предотвращения проникновения нелегальных мигрантов.