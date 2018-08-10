Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 42 тыс. человек

Через КПВВ проследовали 5,7 тыс. транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за сутки 9 августа 2018 пересекли 42,5 тысячи человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 20/15; "Гнутовое" - 10/25.

Всего через КПВВ минувшие сутки проследовало 42,5 тысяч человек и 5,7 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7050 человек и 840 транспортных средств;

"Марьинка" - 11040 человек и 2030 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9555 лиц и 1850 транспортных средств;

"Гнутовое" - 4490 человек и 1000 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10340 человек.

Напомним, за сутки 8 августа КПВВ на Донбассе пересекли 41,4 тысяч человек и 5,7 тысяч транспортных средств.

Также сообщается, что в результате боевых действий в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 9 августа погиб один военный, еще двое ранены.

По данным штаба, боевики за сутки 45 раз обстреливали позиции ООС, в том числе трижды из тяжелого вооружения.

Кроме того, глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз сообщал о том, что в районе Золотого 9 августа боевики подбили авто с военными. В результате обстрела погиб один военный и еще один получил ранения.

По его словам, в районе Золотого в результате обстрела с противотанкового ракетного комплекса был подбит автомобиль украинских военнослужащих.