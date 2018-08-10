Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 42 тис. осіб

Через КПВВ прослідували 5,7 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за добу 9 серпня 2018 перетнули 42,5 тисячі осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 30/40; "Мар’їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 20/15; "Гнутове" - 10/25.

Загалом через КПВВ минулої доби прослідувало 42,5 тисяч осіб та 5,7 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 7050 осіб та 840 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 11040 осіб та 2030 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 9555 осіб та 1850 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4490 осіб та 1000 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10340 осіб.

Нагадаємо, за добу 8 серпня КПВВ на Донбасі перетнули 41,4 тисяч осіб і 5,7 тисяч транспортних засобів.

Також повідомляється, що внаслідок бойових дій у районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі 9 серпня загинув один військовий, ще двох поранено.

За даними штабу, бойовики за добу 45 разів обстрілювали позиції ООС, у тому числі тричі із важкого озброєння.

Окрім того, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз повідомляв про те, що в районі Золотого 9 серпня бойовики підбили авто з військовими. У результаті обстрілу загинув один військовий і ще один отримав поранення.

За його словами, в районі Золотого в результаті обстрілу з протитанкового ракетного комплексу було підбито автомобіль українських військовослужбовців.