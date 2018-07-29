Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 39 тыс. человек

Все пункты пропуска сегодня открылись по графику и работают в штатном режиме

Контрольные пункты пропуска на Донбассе за 28 июля пересекли 38,9 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 15/60; "Марьинка" - 0/0; "Новотроицкое" - 0/0; "Гнутовое" - 13/10.

Отмечается также, что всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 38,9 тысяч человек и 5,3 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7980 человек и 1030 транспортных средств;

"Марьинка" - 9090 человек и 1745 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8445 человек и 1645 транспортных средств;

"Гнутовое" - 3735 человек и 895 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9630 человек.

Напомним, за сутки 27 июля КПВВ на Донбассе пересекли более 45 тысяч человек и 6,6 тысяч транспортных средств.

Кроме того, в Госпогранслужбе сообщали, что количество нелегальных мигрантов в Украине выросло на 22% в первой половине 2018 года.

Ранее, 24 июля 2018, года в Черниговской области на границе с Российской Федерацией пограничники задержали десять нелегалов из Пакистана, Шри-Ланки и России.