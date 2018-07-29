Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 39 тис. осіб

Всі пункти пропуску сьогодні відкрилися по графіку і працюють у штатному режимі

Контрольні пункти пропуску на Донбасі за 28 липня перетнули 38,9 тисяч осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, в контрольних пунктах в'їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил, сьогодні вранці на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 15/60; "Маріїнка" - 0/0; "Новотроїцьке" - 0/0; "Гнутове" - 13/10.

Відзначається також, що всього за минулу добу КПВВ перетнули 38,9 тисяч осіб і 5,3 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 7980 людина і 1030 транспортних засобів;

"Маріїнка" - 9090 людина і 1745 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8445 людина і 1645 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3735 чоловік і 895 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9630 осіб.

Нагадаємо, за добу 27 липня КПВВ на Донбасі перетнули більше 45 тисяч осіб і 6,6 тисяч транспортних засобів.

Крім того, в Держприкордонслужбі повідомляли, що кількість нелегальних мігрантів в Україні зросло на 22% у першій половині 2018 року.

Раніше, 24 липня 2018 року в Чернігівській області на кордоні з Російською Федерацією прикордонники затримали десять нелегалів з Пакистану, Шрі-Ланки та Росії.