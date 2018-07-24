На кордоні з РФ затримали 10 нелегалів з Пакистану, Шрі-Ланки та Росії

До Росії іноземці прибули нібито як вболівальники нещодавнього футбольного чемпіонату

У Чернігівській області на кордоні з Російською Федерацією (РФ) прикордонники відділу "Гірськ" затримали десятьох нелегалів з Пакистану, Шрі-Ланки та Росії. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Прикордонники виявили групу чоловіків, які прямували з Росії в напрямку українського населеного пункту. Правопорушників негайно затримали. Група складалась з 10 осіб, серед них знаходилося 6 громадян Пакистану, троє громадян Шрі-Ланки та один громадянин Росії.

Наразі всіх іноземців доставили до прикордонного підрозділу. Стосовно порушників державного кордону склали відповідні адмінпротоколи.

"Попередньо встановлено, що до Росії іноземці прибули нібито як вболівальники нещодавнього футбольного чемпіонату, а згодом їх шлях мав пролягати транзитом через Україну в країни ЄС. Також встановлюється, чи був росіянин їхнім переправником", - повідомляють у ДПСУ.

Нагадаємо, за словами керівника кримінальної поліції В’ячеслава Аброськіна, за 2017 рік іноземці скоїли близько 4 тисяч кримінальних правопорушень.

Сьогодні, 24 липня, національна поліція розпочала загальнодержавну спецоперацію "Мігрант".