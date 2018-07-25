В ГПСУ констатировали увеличение количества нелегальных мигрантов на 22%

В течение полугода в Украине произошел всплеск нелегальной миграции

Количество нелегальных мигрантов в Украине выросло на 22% в первой половине 2018 года. Об этом сегодня, 25 июля 2018, во время пресс-конференции: "Гибридная блокада Азовского моря: текущее состояние, возможные сценарии и способы противодействия" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, по его словам, рост количества нелегальных мигрантов наблюдается как на каналах легального, так и нелегального въезда. Вместе с тем, Слободян отметил, что это не критическое количество.

"За первое полугодие этого года мы уже наблюдаем увеличение количества незаконных мигрантов, как на каналах легального, так и нелегального въезда, где-то около на 22%. Мы не являемся страной-поставщиком незаконных мигрантов в Европейский союз, но это уже тенденция и к дальнейшему увеличению незаконных мигрантов нужно готовиться, чтобы иметь возможность предупредить", - добавил Слободян.

Напомним, 24 июля 2018 года в Черниговской области на границе с Российской Федерацией пограничники отдела "Шумящим" задержали десять нелегалов из Пакистана, Шри-Ланки и России.