Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 45 тыс. человек

Все пункты пропуска сегодня открылись по графику и работают в штатном режиме

Контрольные пункты пропуска на Донбассе за 27 июля пересекли более 45 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что сегодня все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику и работают в штатном режиме. Утром в КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/10; "Марьинка" - 0/0; "Новотроицкое" - 0/30; "Гнутово" -15/15.

Также сообщается, что за минувшие сутки КПВВ пересекли 45,5 тысячи человек и 6,6 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 10129 человек и 1258 транспортных средств;

"Марьинка" - 11368 человек и 2146 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 10751 человек и 2122 транспортных средств;

"Гнутово" - 4734 человек и 1105 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10548 человек.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки боевики 34 раза открывали огонь по позициям украинских военных.