Пункты пропуска на Донбассе переходят на летний график

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбассе будут работать с 06:00 до 20:00

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе с 1 июня переходят на летний график работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что завтра все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил переходят на летний график работы. Пограничники уточнили, КПВВ на Донбассе будут работать ежедневно с 06:00 до 20:00.

Напомним, ранее на КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области задержали командира отделения и еще нескольких пограничников за систематическое вымогательство взяток. По словам генпрокурора Юрия Луценко, только военная прокуратура зафиксировала свыше 70 случаев вымогательства взяток на около 600 тыс. гривен. Деньги пограничники требовали у местных перевозчиков.

Отметим, с 1 апреля пропуски для перехода линии разграничения на Донбассе стали бессрочными. В правительстве отметили, что заявления, которые были поданы в период с 28 марта 2019 года, становятся бессрочными. Аналогично будут действовать заявления, переподанные с 28 марта. Переподать заявление может только тот, кто его регистрировал, а кнопка "Переподать" активизируется за 2 месяца до конца срока действия разрешения.