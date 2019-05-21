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Командира КПВВ "Новотроицкое" задержали за вымогательство взяток

Новости » Происшествия    21.05.2019 - 23:57
Командира КПВВ "Новотроицкое" задержали за вымогательство взяток
Фото: правоохранители задержали пограничников за вымогательство взяток (fb.com LlutsenkoYuri)

Правоохранители зафиксировали более 70 фактов вымогательства взяток

Правоохранители задержали командира отделения контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое" и еще нескольких пограничников за систематическое вымогательство взяток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу генпрокурора Юрия Луценко в Facebook.

Как сообщил генпрокурор, военная прокуратура совместно с Государственным бюро расследований и Министерством внутренних дел задержали заместителя Донецкого пограничного отряда, командира отделения КПВВ "Новотроицкое" и 6 инспекторов пограничной службы за вымогательство взяток у перевозчиков.

"Всего зафиксировано свыше 70 фактов вымогательства средств на сумму около 600 тыс. грн у перевозчиков", - отметил Луценко.

Командира КПВВ &quot;Новотроицкое&quot; задержали за вымогательство взяток

 

Напомним, ранее в Хмельницкой области правоохранители задержали главного ревизора-инспектора Государственной фискальной службы за вымогательство и получение взятки у местного предпринимателя в размере 15 тыс. гривен. Инспектор обещал "не заметить" неоформленных работников предприятия.

РБК-Украина писало, что в Одессе задержали сотрудника полиции, который требовал от одесситки, которая осуществляет торговлю табачными изделиями, взятку в размере 2 тыс. долларов. Задержание произошло во время презентации курортной полиции, на глазах у личного состава полиции, Нацгвардии и спасателей.

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