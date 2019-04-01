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Разрешения на пересечение линии разграничения на Донбассе стали бессрочными

Новости » Общество    01.04.2019 - 17:57
Разрешения на пересечение линии разграничения на Донбассе стали бессрочными
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Сроки действия разрешений для пересечения линии разграничения на Донбассе изменены

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили, что сроки действия разрешений для пересечения линии разграничения на Донбассе были изменены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства в Facebook.

В министерстве со ссылкой на Службу безопасности Украины, заявления, которые были поданы в период с 28 марта 2019 года, становятся бессрочными. Аналогично будут действовать заявления, переподанные с 28 марта 2019 года.

При этом заявления, поданные и обработанные до 28 марта 2019 года, будут действовать один год. После завершения их действия заявление можно будет переподать и получить бессрочный пропуск.

Как известно, для продления срока действия ранее полученных разрешений необходимо авторизироваться в онлайн-реестре разрешений на пересечение, найти в разделе "История поданных заявлений" соответствующее заявление и нажать "Переподать". После этого нужно переподать заявление, скорректировав при необходимости личные данные.

Отметим, что переподать заявление может только тот, кто его зарегистрировал, а кнопка "Переподать" активизируется за 2 месяца до конца срока действия разрешения. Заявления, которые не были переподаны до завершения срока действия, будут удалены.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что "ЛНР" заблокирует открытие пункта пропуска на Донбассе. Лидер пророссийских террористов "ЛНВ" Леонид Пасечник отметил, что пропуск через КПВВ "Золотое" начнется только после принятия согласованного с "ЛНВ" решение в Минске.

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