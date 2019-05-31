Пункти пропуску на Донбасі переходять на літній графік

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбасі будуть працювати з 06:00 до 20:00

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі з 1 червня переходять на літній графік роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що завтра всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі операції Об'єднаних сил переходять на літній графік роботи. Прикордонники уточнили, КПВВ на Донбасі будуть працювати щодня з 06:00 до 20:00.

Нагадаємо, раніше на КПВВ "Новотроїцьке" в Донецькій області затримали командира відділення і ще кількох прикордонників за систематичне вимагання хабарів. За словами генпрокурора Юрія Луценка, тільки військова прокуратура зафіксувала понад 70 випадків вимагання хабарів на близько 600 тис. гривень. Гроші прикордонники вимагали у місцевих перевізників.

Відзначимо, з 1 квітня пропуски для переходу лінії розмежування на Донбасі стали безстроковими. В уряді зазначили, що заяви, які були подані в період з 28 березня 2019 року, стають безстроковими. Аналогічно будуть діяти заяви, переподані з 28 березня. Переподати заяву може тільки той, хто її реєстрував, а кнопка "Переподати" активізується за 2 місяці до кінця строку дії дозволу.