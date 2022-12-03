ua ru
Сб, 03 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пункти обігріву у Києві працюватимуть цілодобово: Кличко назвав умову

Новость на русском →
Київ, Субота 03 грудня 2022 21:38
Пункти обігріву у Києві працюватимуть цілодобово: Кличко назвав умову Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Пункти обігріву у столиці працюватимуть цілодобово лише у випадку, якщо у місті буде надзвичайна ситуація з опаленням та іншими комунікаціями.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Київ".

"Цілодобово пункт обігріву повинен працювати? У мене тоді питання - вночі у нас дійсно існує комендантська година? Моє завдання надати всі сервіси, і ми робимо все від нас залежне для того, щоб надати тепло, світло, водопостачання і це є", – зазначив Кличко.

За його словами, пункти обігріву можуть працювати 24 години на добу, коли є надзвичайна ситуація. Коли ж у місті є світло та тепло, то немає сенсу тримати там людей.

"Я дав завдання, щоб ці пункти працювали до 9 години вечора, щоб люди, які там працюють з ранку до вечора, мали можливість доїхати додому. Якщо буде надзвичайна ситуація - тоді ці пункти працюватимуть цілодобово", - наголосив мер Києва.

Раніше Кличко заявив, що у Києві можуть перекрити опалення у разі російських обстрілів з інфраструктури столиці. Відновити його буде складно аж до весни.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про прості поради щодо того, як можна зігрітися у разі відключення електроенергії та опалення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Віталий Кличко
NEWS
Зеленський розкритикував ліміт цін на нафту з РФ: гроші підуть терористичним режимам
Зеленський розкритикував ліміт цін на нафту з РФ: гроші підуть терористичним режимам
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії