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Пункты обогрева в Киеве будут работать круглосуточно: Кличко назвал условие

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Киев, Суббота 03 декабря 2022 21:38
Пункты обогрева в Киеве будут работать круглосуточно: Кличко назвал условие Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Пункты обогрева в столице будут работать круглосуточно только в случае, если в городе будет чрезвычайная ситуация с отоплением и другими коммуникациями.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Киев".

"Круглосуточно пункт обогрева должен работать? У меня тогда вопрос - ночью у нас действительно существует комендантский час? Моя задача предоставить все сервисы в Киеве, и мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы предоставить тепло, свет, водоснабжение и это есть", - отметил Кличко.

По его словам, пункты обогрева могут работать 24 часа в сутки, когда есть чрезвычайная ситуация. Когда же в городе есть свет и тепло, то нет смысла держать там людей.

"Я дал задание чтобы эти пункты работали до 9 часов вечера, чтобы люди, которые там работают с утра до вечера, имели возможность доехать домой. Если будет чрезвычайная ситуация - тогда эти пункты будут работать круглосуточно", - подчеркнул мэр Киева.

Ранее Кличко заявил, что в Киеве могут перекрыть отопление в случае российских обстрелов по инфраструктуре столицы. Восстановить его будет сложно до самой весны.

Напомним, РБК-Украина писало о простых советах относительно того, как можно согреться в случае отключения электроэнергии и отопления.

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