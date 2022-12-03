Пункты обогрева в Киеве будут работать круглосуточно: Кличко назвал условие

Пункты обогрева в столице будут работать круглосуточно только в случае, если в городе будет чрезвычайная ситуация с отоплением и другими коммуникациями.

"Круглосуточно пункт обогрева должен работать? У меня тогда вопрос - ночью у нас действительно существует комендантский час? Моя задача предоставить все сервисы в Киеве, и мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы предоставить тепло, свет, водоснабжение и это есть", - отметил Кличко.

По его словам, пункты обогрева могут работать 24 часа в сутки, когда есть чрезвычайная ситуация. Когда же в городе есть свет и тепло, то нет смысла держать там людей.

"Я дал задание чтобы эти пункты работали до 9 часов вечера, чтобы люди, которые там работают с утра до вечера, имели возможность доехать домой. Если будет чрезвычайная ситуация - тогда эти пункты будут работать круглосуточно", - подчеркнул мэр Киева.