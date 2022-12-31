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"Пункти незламності" працюватимуть і на Новий рік: як їх знайти

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Субота 31 грудня 2022 19:10
"Пункти незламності" працюватимуть і на Новий рік: як їх знайти Фото: як зайти "Пункти незламності" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні розгорнули вже більше 5 тисяч "Пунктів незламності", де люди можуть зігрітися та зарядити свої пристрої. Вони будуть працювати й у новорічну ніч.

РБК-Україна розповідає, як їх знайти та які послуги там можна отримати.

"Пункти незламності" розгорнули по всій країні через масовані атаки російських окупантів та знеструмлення. Вони працюють цілодобово та безкоштовно.

У "Пунктах незламності" завжди буде:

  • Тепло та світло
  • Вода
  • Мобільний зв'язок та інтернет
  • Місця для зарядки гаджетів
  • Місця для відпочинку
  • Забезпечення для мам та дітей
  • Аптечки

Як знайти "Пункт незламності"

Знайти найближчий пункт у вашому районі можна на спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua. Там є зручності поле для пошуку за конкретною адресою.

Дізнатися адресу "Пунктів незламності" також можна через застосунок Telegram.

&quot;Пункти незламності&quot; працюватимуть і на Новий рік: як їх знайти

Де розташовані "Пункти незламності"

Зазвичай пункти розміщені у стаціонарних та мобільних пунктах ДСНС, на залізничних вокзалах, у будівлях місцевих органів влади, обласних чи районних державних адміністрацій, школах, дитячих садках та інших громадських місцях.

У "Пунктах незламності" можуть короткостроково перебувати від 40 до 500 осіб.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, чи планують в областях Україні скасовувати комендантську годину на Новий рік.

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