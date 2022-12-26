Чи буде комендантська година на Новий рік: які плани в областях України
Цьогоріч Новий рік в Україні пройде в умовах повномасштабної війни та загрози ракетних обстрілів. Крім того, разом із воєнним станом в Україні запроваджена комендантська година, яка на цей час діє майже у всіх областях країни.
РБК-Україна розповідає, чи планують в Україні скасовувати обмеження на Новий рік.
Заступник київського міського голови Володимир Бондаренко заявив, що швидше за все, режим комендантської години на Новий рік буде діяти. Тому жодних великих святкувань в столиці цього року не буде. Він також додав, що під час повітряної тривоги ілюмінацію ялинки буде вимкнено.
В Харківській області не виключають запровадження цілодобової комендантської години на свята. А у Рівненській області рада оборони ще збирається обговорити це питання, однак голова Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив, що влада не планує послаблювати режим комендантської години у Новорічну ніч.
Що кажуть в Нацполіції
Прес-секретар голови Національної поліції Мар'яна Рева заявила, що комендантська година в Україні на новорічну ніч не скасовується, а ті, хто вийдуть на вулицю, ризикують опинитись у відділенні поліції.
"Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас - святковий чи несвятковий, є певні вимоги комендантської години", - сказала вона, додавши, що поліцейські можуть перевіряти документи громадян, а порушників доставляти у відділок.
Поки що в жодній області України не оголосили про зміну тривалості комендантської години на свята.
Наразі комендантська година по областях дія таким чином:
- Дніпропетровська область - з 00:00 до 05:00.
- Вінницька область - 00:00 до 05:00.
- Волинська область - з 00:00 до 05:00.
- Житомирська область - з 00:00 до 05:00.
- Чернігівська область - з 23:00 до 04:00.
- Хмельницька область - з 00:00 до 05:00.
- Івано-Франківська область - 23:00 до 05:00.
- Запорізька область - з 23:00 до 05:00.
- Миколаївська область - з 00:00 до 05:00 (не поширюється на деокуповані території).
- Одеська область - з 23:00 до 05:00.
- Полтавська область - з 23:00 до 05:00.
- Сумська область - з 23:00 до 04:00.
- Тернопільська область - з 23:00 до 05:00.
- Херсонська область - з 19:00 до 06:30.
- Черкаська область - з 23:00 до 05:00.
- Чернівецька область - з 00:00 до 05:00.
- Луганська область - з 21:00 до 05:00.
- Донецька область - з 21:00 до 05:00.
- Закарпатська область - комендантської години немає.
Нагадаємо, у період дії воєнного стану в Україні скасовано святкові дні, як наслідок у українців не буде трьох додаткових вихідних на новорічні свята.
Раніше ми писали, що на Полтавщині заборонять особам до 14 років перебувати на вулиці без супроводу дорослих з 21:00 до 07:00.
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