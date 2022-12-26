Чи буде комендантська година на Новий рік: які плани в областях України

Цьогоріч Новий рік в Україні пройде в умовах повномасштабної війни та загрози ракетних обстрілів. Крім того, разом із воєнним станом в Україні запроваджена комендантська година, яка на цей час діє майже у всіх областях країни.

РБК-Україна розповідає, чи планують в Україні скасовувати обмеження на Новий рік.

Заступник київського міського голови Володимир Бондаренко заявив, що швидше за все, режим комендантської години на Новий рік буде діяти. Тому жодних великих святкувань в столиці цього року не буде. Він також додав, що під час повітряної тривоги ілюмінацію ялинки буде вимкнено.

В Харківській області не виключають запровадження цілодобової комендантської години на свята. А у Рівненській області рада оборони ще збирається обговорити це питання, однак голова Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив, що влада не планує послаблювати режим комендантської години у Новорічну ніч.

Що кажуть в Нацполіції

Прес-секретар голови Національної поліції Мар'яна Рева заявила, що комендантська година в Україні на новорічну ніч не скасовується, а ті, хто вийдуть на вулицю, ризикують опинитись у відділенні поліції.

"Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас - святковий чи несвятковий, є певні вимоги комендантської години", - сказала вона, додавши, що поліцейські можуть перевіряти документи громадян, а порушників доставляти у відділок.

Поки що в жодній області України не оголосили про зміну тривалості комендантської години на свята.

Наразі комендантська година по областях дія таким чином: