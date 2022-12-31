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"Пункты несокрушимости" будут работать и на Новый год: как их найти

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Суббота 31 декабря 2022 19:10
"Пункты несокрушимости" будут работать и на Новый год: как их найти Фото: как зайти "Пункты несокрушимости" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине развернули уже более 5 тысяч "Пунктов несокрушимости", где люди могут согреться и зарядить свои устройства. Они будут работать и в новогоднюю ночь.

РБК-Украина рассказывает, как их найти и какие услуги там можно получить.

"Пункты несокрушимости" развернули по всей стране из-за массированных атак российских оккупантов и обесточивания. Они работают круглосуточно и бесплатно.

В "Пунктах несокрушимости" всегда будет:

  • Тепло и свет
  • Вода
  • Мобильная связь и интернет
  • Места для зарядки гаджетов
  • Места для отдыха
  • Обеспечение для мам и детей
  • Аптечки

Как найти "Пункт несокрушимости"

Найти ближайший пункт в вашем районе можно на специальном сайте nezlamnist.gov.ua. Там есть удобства поле для поиска по конкретному адресу.

Узнать адрес "Пунктов несокрушимости" также можно через приложение Telegram.

&quot;Пункты несокрушимости&quot; будут работать и на Новый год: как их найти

Где расположены "Пункты несокрушимости"

Обычно пункты размещены в стационарных и мобильных пунктах ГСЧС, на железнодорожных вокзалах, зданиях местных органов власти, областных или районных государственных администраций, школах, детских садах и других общественных местах.

В "Пунктах несокрушимости" могут краткосрочно находиться от 40 до 500 человек.

Напомним, РБК-Украина сообщало, планируют ли в областях Украине отменять комендантский час на Новый год.

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