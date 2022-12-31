"Пункты несокрушимости" будут работать и на Новый год: как их найти

В Украине развернули уже более 5 тысяч "Пунктов несокрушимости", где люди могут согреться и зарядить свои устройства. Они будут работать и в новогоднюю ночь.

РБК-Украина рассказывает, как их найти и какие услуги там можно получить.

"Пункты несокрушимости" развернули по всей стране из-за массированных атак российских оккупантов и обесточивания. Они работают круглосуточно и бесплатно.

В "Пунктах несокрушимости" всегда будет:

Тепло и свет

Вода

Мобильная связь и интернет

Места для зарядки гаджетов

Места для отдыха

Обеспечение для мам и детей

Аптечки

Как найти "Пункт несокрушимости"

Найти ближайший пункт в вашем районе можно на специальном сайте nezlamnist.gov.ua. Там есть удобства поле для поиска по конкретному адресу.

Узнать адрес "Пунктов несокрушимости" также можно через приложение Telegram.

Где расположены "Пункты несокрушимости"

Обычно пункты размещены в стационарных и мобильных пунктах ГСЧС, на железнодорожных вокзалах, зданиях местных органов власти, областных или районных государственных администраций, школах, детских садах и других общественных местах.

В "Пунктах несокрушимости" могут краткосрочно находиться от 40 до 500 человек.