"Пункти незламності" можна знайти через Telegram: інструкція
Відтепер дізнатися адресу "Пунктів незламності" у вашому населеному пункті можна через застосунок Telegram. Для цього необхідно скористатися ботом-помічником.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.
Зазначається, що в "Пунктах незламності" кожен охочий може отримати зв’язок, підзарядити гаджети або ж зігрітися.
Для того, аби дізнатися адресу пункту, в Україні запустили спеціальний бот-помічник, яким можна скористатися за посиланням.
Завдяки боту можна отримати інформацію про:
- роботу пунктів;
- їхні адреси;
- послуги, які там можна отримати.
Тимошенко зауважив, що адреси "Пунктів незламності" у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій, не розголошуються з міркувань безпеки.
"Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Інформацію про розташування "Пунктів незламності" в цих регіонах можете дізнатися в місцевих органах влади", - додає Тимошенко.
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