"Пункти незламності" можна знайти через Telegram: інструкція

Відтепер дізнатися адресу "Пунктів незламності" у вашому населеному пункті можна через застосунок Telegram. Для цього необхідно скористатися ботом-помічником.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

Зазначається, що в "Пунктах незламності" кожен охочий може отримати зв’язок, підзарядити гаджети або ж зігрітися.

Для того, аби дізнатися адресу пункту, в Україні запустили спеціальний бот-помічник, яким можна скористатися за посиланням.

Завдяки боту можна отримати інформацію про:

роботу пунктів;

їхні адреси;

послуги, які там можна отримати.

Тимошенко зауважив, що адреси "Пунктів незламності" у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій, не розголошуються з міркувань безпеки.

"Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Інформацію про розташування "Пунктів незламності" в цих регіонах можете дізнатися в місцевих органах влади", - додає Тимошенко.