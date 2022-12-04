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Єдність та взаємодопомога. Зеленський розповів, як Україні пройти цю зиму

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Київ, Неділя 04 грудня 2022 21:56
Єдність та взаємодопомога. Зеленський розповів, як Україні пройти цю зиму Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українцям необхідно залишатися єдиними, а також допомагати один одному для того, щоби пройти дуже складну зиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Щоб пройти цю зиму, ми повинні ще більше допомагати один одному, ніж будь-коли. Ще більше дбати про одного. І не питайте, будь ласка, чи допомогти і чим - просто допомагайте, коли бачите, що можете це зробити. Щоб пройти зиму, ми повинні бути ще більш стійкими та ще більш єдиними, ніж будь-коли. Не можна допускати жодних внутрішніх конфліктів, які можуть послабити нас усіх", - наголосив президент.

За його словами, вся країна має стати одним великим "пунктом незламності" і продовжувати роботу щодня.

"Ворог дуже сподівається використати зиму проти нас, зробити зимовий холод і труднощі частиною свого терору. Ми ж повинні зробити все, щоб вистояти цієї зими, хоч би як це було важко. Вистояти і ми вистоємо", - зазначив він.

Зеленський також наголосив, що цю зиму необхідно сприймати не як випробування, а як час, який наближає нашу країну до перемоги.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що російський диктатор Володимир Путін програє в Україні, тому країна-агресор намагається використати зиму як зброю.

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