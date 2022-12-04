Єдність та взаємодопомога. Зеленський розповів, як Україні пройти цю зиму

Українцям необхідно залишатися єдиними, а також допомагати один одному для того, щоби пройти дуже складну зиму.

"Щоб пройти цю зиму, ми повинні ще більше допомагати один одному, ніж будь-коли. Ще більше дбати про одного. І не питайте, будь ласка, чи допомогти і чим - просто допомагайте, коли бачите, що можете це зробити. Щоб пройти зиму, ми повинні бути ще більш стійкими та ще більш єдиними, ніж будь-коли. Не можна допускати жодних внутрішніх конфліктів, які можуть послабити нас усіх", - наголосив президент.

За його словами, вся країна має стати одним великим "пунктом незламності" і продовжувати роботу щодня.

"Ворог дуже сподівається використати зиму проти нас, зробити зимовий холод і труднощі частиною свого терору. Ми ж повинні зробити все, щоб вистояти цієї зими, хоч би як це було важко. Вистояти і ми вистоємо", - зазначив він.

Зеленський також наголосив, що цю зиму необхідно сприймати не як випробування, а як час, який наближає нашу країну до перемоги.