"Пункты несокрушимости" можно найти через Telegram: инструкция
Теперь узнать адрес "Пунктов несокрушимости" в вашем населенном пункте можно через приложение Telegram. Для этого нужно воспользоваться ботом-помощником.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.
Отмечается, что в "Пунктах несокрушимости" каждый желающий может получить связь, подзарядить гаджеты или согреться.
Чтобы узнать адрес пункта, в Украине запустили специальный бот-помощник, которым можно воспользоваться по ссылке.
Благодаря боту можно получить информацию о:
- работе пунктов;
- списке адресов;
- услугах, которые там можно получить.
Тимошенко отметил, что адреса "Пунктов несокрушимости" в населенных пунктах, расположенных рядом с линией боевых действий, не разглашаются из соображений безопасности.
"Речь идет о Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской области. Информацию о расположении "Пунктов несокрушимости" в этих регионах можете узнать в местных органах власти", - добавляет Тимошенко.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский недавно рассказал, что сегодня необходимо делать, чтобы наша страна прошла эту зиму.
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