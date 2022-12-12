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"Пункты несокрушимости" можно найти через Telegram: инструкция

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Понедельник 12 декабря 2022 18:59
"Пункты несокрушимости" можно найти через Telegram: инструкция Фото: "Пункты несокрушимости" можно найти через Telegram (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Теперь узнать адрес "Пунктов несокрушимости" в вашем населенном пункте можно через приложение Telegram. Для этого нужно воспользоваться ботом-помощником.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

Отмечается, что в "Пунктах несокрушимости" каждый желающий может получить связь, подзарядить гаджеты или согреться.

Чтобы узнать адрес пункта, в Украине запустили специальный бот-помощник, которым можно воспользоваться по ссылке.

Благодаря боту можно получить информацию о:

  • работе пунктов;
  • списке адресов;
  • услугах, которые там можно получить.

Тимошенко отметил, что адреса "Пунктов несокрушимости" в населенных пунктах, расположенных рядом с линией боевых действий, не разглашаются из соображений безопасности.

"Речь идет о Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской области. Информацию о расположении "Пунктов несокрушимости" в этих регионах можете узнать в местных органах власти", - добавляет Тимошенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский недавно рассказал, что сегодня необходимо делать, чтобы наша страна прошла эту зиму.

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