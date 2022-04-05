ru ua
Вт, 05 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В пункте пропуска в Одесской области задержали мужчину с 57 паспортами, семь из них - российские

Новина українською →
Одесская область, Вторник 05 апреля 2022 15:15
В пункте пропуска в Одесской области задержали мужчину с 57 паспортами, семь из них - российские В пункте пропуска в Одесской области задержали мужчину с 57 паспортами (dbr.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Пограничники в пункте пропуска "Табаки" Одесской области задержали мужчину с 57 паспортами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Сообщается, что мужчина ехал в рейсовом автобусе, во время осмотра в его сумке нашли 57 паспортов разных людей, из которых 50 - украинские и семь - российские.

Также работники ГБР нашли у гражданина морские документы Панамы и контракты с российской фирмой по морским перевозкам.

Документы у мужчины изъяли, информацию об инциденте передали в полицию.

В пункте пропуска в Одесской области задержали мужчину с 57 паспортами, семь из них - российскиеВ пункте пропуска в Одесской области задержали мужчину с 57 паспортами (dbr.gov.ua)

Ранее мы сообщали, что ГБР разоблачило новую схему переправки призывников за границу.

Также мы писали, что генерал-майор СБУ хотел сбежать в Венгрию по поддельным документам.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ГБР
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко: 40% домов невозможно восстановить, они разрушены в пепел
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Мариуполя Вадим Бойченко: 40% домов невозможно восстановить, они разрушены в пепел