В пункте пропуска в Одесской области задержали мужчину с 57 паспортами, семь из них - российские
Пограничники в пункте пропуска "Табаки" Одесской области задержали мужчину с 57 паспортами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
Сообщается, что мужчина ехал в рейсовом автобусе, во время осмотра в его сумке нашли 57 паспортов разных людей, из которых 50 - украинские и семь - российские.
Также работники ГБР нашли у гражданина морские документы Панамы и контракты с российской фирмой по морским перевозкам.
Документы у мужчины изъяли, информацию об инциденте передали в полицию.
В пункте пропуска в Одесской области задержали мужчину с 57 паспортами (dbr.gov.ua)
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