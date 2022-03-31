ru ua
Чт, 31 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ГБР разоблачило новую схему переправки призывников за границу

Новина українською →
Киев, Четверг 31 марта 2022 17:41
ГБР разоблачило новую схему переправки призывников за границу Фото: ГБР разоблачило схему переправки призывников за границу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили новую схему переправки за границу мужчин призывного возраста. Их вывозили под видом волонтеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что ГБР вместе с пограничниками задержало четырех местных жителей Одесской области. Они организовали нелегальную переправку мужчин призывного возраста в Молдову. При этом их выдавали за "волонтеров".

"Клиентам" подозреваемые представлялись представителями территориальной обороны Одесской области. Злоумышленники брали за каждого переправленного за границу так называемого "волонтера" от 10 до 12 тысяч долларов США.

По данному факту открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 9 лет.

Напомним, ранее ГБР разоблачило иностранца, организовавшего вывоз за границу призывников.

Война России против Украины идет 36-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР Война России против Украины Вторжение России в Украину
NEWS
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину