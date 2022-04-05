У пункті пропуску в Одеській області затримали чоловіка з 57 паспортами, сім з них - російські
Прикордонники у пункті пропуску "Табаки" Одеської області затримали чоловіка з 57 паспортами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.
Повідомляється, що чоловік їхав у рейсовому автобусі, під час огляду в його сумці знайшли 57 паспортів різних людей, з яких 50 - українські та сім - російські.
Також працівники ДБР знайшли у громадянина морські документи Панами та контракти з російською фірмою з морських перевезень.
Документи у чоловіка вилучили, інформацію про інцидент передали до поліції.
У пункті пропуску в Одеській області затримали чоловіка з 57 паспортами (dbr.gov.ua)
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