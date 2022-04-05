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У пункті пропуску в Одеській області затримали чоловіка з 57 паспортами, сім з них - російські

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Одеська область, Вівторок 05 квітня 2022 15:15
У пункті пропуску в Одеській області затримали чоловіка з 57 паспортами, сім з них - російські У пункті пропуску в Одеській області затримали чоловіка з 57 паспортами (dbr.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Прикордонники у пункті пропуску "Табаки" Одеської області затримали чоловіка з 57 паспортами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Повідомляється, що чоловік їхав у рейсовому автобусі, під час огляду в його сумці знайшли 57 паспортів різних людей, з яких 50 - українські та сім - російські.

Також працівники ДБР знайшли у громадянина морські документи Панами та контракти з російською фірмою з морських перевезень.

Документи у чоловіка вилучили, інформацію про інцидент передали до поліції.

У пункті пропуску в Одеській області затримали чоловіка з 57 паспортами, сім з них - російськіУ пункті пропуску в Одеській області затримали чоловіка з 57 паспортами (dbr.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що ДБР викрило нову схему переправлення призовників за кордон.

Також ми писали, що генерал-майор СБУ хотів втекти в Угорщину за підробленими документами.

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