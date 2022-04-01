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Генерал-майор СБУ хотел сбежать в Венгрию по поддельным документам

Новина українською →
Пятница 01 апреля 2022 18:43
Генерал-майор СБУ хотел сбежать в Венгрию по поддельным документам ГБР задержала генерал-майор СБУ (Виталий Носач)
Автор: Татьяна Самарук

Сегодня, 1 апреля, во время попытки незаконного пересечения границы Украины был задержан офицер запаса СБУ. Он хотел пересечь границу по поддельным документам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Отмечается, что Государственное бюро расследований продолжает выявлять каналы незаконной переправки через границу мужчин призывного возраста и выявлять отдельных лиц, несмотря на их статус и звания.

В частности, в условиях военного положения генерал-майор использовал поддельные документы, чтобы попасть в Венгрию через пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье.

Также он предоставил фальшивую справку о якобы непригодности к военной службе и "понизил" себя в звании до рядового.

Поэтому по данному факту следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Генерал-майор СБУ хотел сбежать в Венгрию по поддельным документам

Генерал-майор СБУ хотел бежать в Венгрию за поддельными документами (t.me/DBRgovua)

Ранее мы сообщали, что ГБР разоблачило новую схему переправки призывников за границу.

Также мы писали, что в Хмельницком разоблачили трех военных, которые незаконно переправляли мужчин за границу.

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Служба безопасности Украины ГБР
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