Пункт пропуску на кордоні з Молдовою тимчасово призупинив роботу: що сталось

Що відомо про ситуацію на пункті пропуску

Згідно з інформацією, наданою мандрівникам Прикордонною поліцією Молдови о 12:15 четверга, 17 вересня, "діяльність пункту пропуску через кордон "Паланка" тимчасово призупинена".

Зазначається, що така ситуація склалась через збій у мережі зв'язку, який вплинув:

на інтернет-з'єднання;

на функціонування інформаційних систем, які використовуються для прикордонного контролю.

"Несправність сталася поза межами пункту пропуску і технічна команда відповідального оператора вживає необхідних заходів для її усунення", - повідомили громадянам.

До відновлення зв'язку та роботи пункту пропуску через кордон мандрівникам радять обирати пункт пропуску "Тудора" (Старокозаче).

"Ми повернемося з інформацією, як тільки діяльність пункту пропуску через кордон відновиться. Дякуємо за розуміння", - підсумували у Прикордонній поліції Молдови.

Публікація Poliția de Frontieră a Republicii Moldova (скриншот: t.me/PolitiaDeFrontieraRM)

Як уникнути черг під час перетину кордону

Раніше речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко розповів, що під час планування подорожі людям варто "ознайомлюватися зі станом завантаженості пунктів пропуску".

"І обирати для себе найменш завантажені", - пояснив він.

Демченко повідомив, що така інформація:

публікується на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України ("Західний кордон");

оновлюється кожні три години.

"І можна побачити... що по напрямку пункту пропуску... є черга. А сусідні пункти пропуску можуть у ту годину не мати черг взагалі", - констатував речник ДПСУ.