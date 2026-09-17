Пункт пропуска на границе с Молдовой временно приостановил работу: что случилось

Что известно о ситуации на пункте пропуска

Согласно информации, предоставленной путешественникам Пограничной полицией Молдовы в 12:15 четверга, 17 сентября, "деятельность пункта пропуска через границу "Паланка" временно приостановлена".

Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за сбоя в сети связи, который повлиял:

на интернет-соединение;

на функционирование информационных систем, используемых для пограничного контроля.

"Неисправность произошла за пределами пункта пропуска и техническая команда ответственного оператора принимает необходимые меры для ее устранения", - сообщили гражданам.

До восстановления связи и работы пункта пропуска через границу путешественникам советуют выбирать пункт пропуска "Тудора" (Староказачье).

"Мы вернемся с информацией, как только деятельность пункта пропуска через границу возобновится. Спасибо за понимание", - подытожили в Пограничной полиции Молдовы.

Публикация Poliția de Frontieră a Republicii Moldova (скриншот: t.me/PolitiaDeFrontieraRM)

Как избежать очередей при пересечении границы

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко рассказал, что во время планирования путешествия людям следует "ознакамливаться с состоянием загруженности пунктов пропуска".

"И выбирать для себя наименее загруженные", - объяснил он.

Демченко сообщил, что такая информация:

публикуется на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины ("Західний кордон");

обновляется каждые три часа.

"И можно увидеть... что по направлению пункта пропуска... есть очередь. А соседние пункты пропуска могут в то время не иметь очередей вообще", - констатировал представитель ГПСУ.