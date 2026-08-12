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Україна домовилася з Молдовою про значну знижку на транзит товарів залізницею

15:08 12.08.2026 Ср
1 хв
Окремі деталі угоди вже відомі
aimg Юлія Капітонова
Україна домовилася з Молдовою про значну знижку на транзит товарів залізницею Фото: Київ і Кишинів змогли домовитися (Getty Images)
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Україна та Молдова досягли важливої домовленості щодо 50% знижки на транзитні залізничні перевезення українських вантажів.

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Глава уряду вперше розкрив результати нещодавньої розмови з прем’єр-міністром Молдови Василем Тофаном.

За словами Корецького, вдалося домовитися про 50% знижку на транзит українських товарів залізницею.

"Новий режим діє з 10 серпня до кінця 2026 року", - наголосив очільник Кабінету міністрів.

Він також звернув увагу на те, що це дійсно важливе рішення для українських експортерів в умовах російського терору в Чорному морі.

Україна має альтернативи морському коридору

Нещодавно в.о. глави МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна активно шукає альтернативні шляхи для відновлення експорту на тлі блокування Росією морського коридору. Союзники Києва вже долучилися до пошуку рішення.

На тлі останніх подій президент України Володимир Зеленський доручив негайно активізувати програму "Коридори солідарності" Європейського Союзу.

Наразі тривають активні консультації з деякими союзниками Києва - Молдовою, Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Польщею.

До речі, експерти розповідали РБК-Україна, які наразі є альтернативи портам Одеси та в чому їхні особливості.

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Україна Молдова Сергій Корецький
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