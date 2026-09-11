ua en ru
Пт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

На кордоні України і Молдови змінять порядок контролю на трьох КПП

19:58 11.09.2026 Пт
2 хв
Російські дронові атаки стали причиною
aimg Олена Бджола
На кордоні України і Молдови змінять порядок контролю на трьох КПП Фото: КПП "Мамалига - Крива" (dpsu.gov.ua)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Організація контрольної діяльності у трьох пунктах пропуску на кордоні Молдови та України буде тимчасово скоригована. Йдеться про безпеку персоналу КПП через російські обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Прикордонної поліції Республіки Молдова.

Молдова змінює роботу трьох КПП

Наразі спільний молдовсько-український контроль встановлено на пунктах пропуску через кордон:

  • Джурджулешти - Рені,
  • Бричені - Россошань,
  • Крива - Мамалига.

На території України здійснюють контрольну діяльність співробітники Прикордонної поліції та Митної служби Республіки Молдова, зазначили у відомстві.

"У контексті зміни безпекової ситуації поблизу молдовсько-українського кордону, починаючи з 12 вересня, 08:00, протягом 90 днів, організація контрольної діяльності у трьох пунктах пропуску буде тимчасово скоригована", - уточнили у Прикордонній поліції.

Таким чином, з міркувань безпеки, персонал контрольних органів Республіки Молдова повернеться на національну територію та здійснюватиме свою діяльність в Молдові.

"Цей захід не впливає на функціональність пунктів пропуску через кордон або транскордонне переміщення людей і транспортних засобів", - кажуть у відомстві.

Ці заходи мають тимчасовий та превентивний характер і прийняті через повітряні атаки РФ на інфраструктуру в Україні, зокрема поблизу кордону з Молдовою.

Раніше РБК-Україна писало, що дрон РФ, який порушив повітряний простір Молдови 8 вересня, міг летіти в напрямку літака президента України Володимира Зеленського цілеспрямовано. Таку версію озвучив посол Молдови у США Владислав Кульмінський.

Також повідомлялося, що літак Зеленського опинився під загрозою атаки безпілотника під час вильоту з Молдови. Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Молдова Війна Росії проти України
Новини
Росія ударила по Дніпру: 12 поранених, пожежі та руйнування (фото, відео)
Росія ударила по Дніпру: 12 поранених, пожежі та руйнування (фото, відео)
Аналітика
Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech