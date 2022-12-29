UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Пункт незламності" можна знайти в Viber: як це працює

Фото: "Пункт незламності" можна знайти в Viber: як це працює (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Відтепер "Пункт незламності" можна знайти й в Viber. Для цього було створено спеціальний чат-бот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Розвиваємо "Пункти Незламності", не лише розгортаючи їх по всій країні, але й розвиваючи інформаційну інфраструктуру для них. Запрацював ще один чат-бот у Viber", - пише Тимошенко.

Зокрема, інформацію про найближчий "Пункт незламності" можна знайти:

  • на сайті nezlamnist.gov.ua;
  • чат-бот в Telegram - @nezlaminstbot;

Як знайти "Пункт незламності" у Viber?

Знайдіть чат-бот "Пункт незламності" через пошуковик в застосунку;

  • натисніть "Старт";
  • оберіть "Пошук пункту";
  • вкажіть власну геолокацію;
  • чат-бот автоматично знайде для вас усі найближчі "Пункти незламності".

Фото: "Пункт незламності" можна знайти в Viber: як це працює (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Уряді затвердили порядок організації та роботи "Пунктів незламності". Відтепер вони працюють цілодобово.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів скільки ще генераторів потрібно Україні для проходження зими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пункт незламностіВійна в Україні