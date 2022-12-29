Відтепер "Пункт незламності" можна знайти й в Viber. Для цього було створено спеціальний чат-бот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

Фото: "Пункт незламності" можна знайти в Viber: як це працює (Віталій Носач, РБК-Україна)

Знайдіть чат-бот "Пункт незламності" через пошуковик в застосунку;

Зокрема, інформацію про найближчий "Пункт незламності" можна знайти:

"Розвиваємо "Пункти Незламності", не лише розгортаючи їх по всій країні, але й розвиваючи інформаційну інфраструктуру для них. Запрацював ще один чат-бот у Viber", - пише Тимошенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Уряді затвердили порядок організації та роботи "Пунктів незламності". Відтепер вони працюють цілодобово.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів скільки ще генераторів потрібно Україні для проходження зими.

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