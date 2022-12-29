"Развиваем "Пункты Несокрушимости", не только разворачивая их по всей стране, но и развивая информационную инфраструктуру для них. Заработал еще один чат-бот в Viber", - пишет Тимошенко.

В частности, информацию о ближайшем "Пункте Несокрушимости" можно найти:

на сайте nezlamnist.gov.ua;

чат-бот в Telegram - @nezlaminstbot;

Как найти "Пункт несокрушимости" в Viber?

Найдите чат-бот "Пункт несокрушимости" через поисковик в приложении;

нажмите "Старт";

выберите "Поиск пункта";

укажите собственную геолокацию;

чат-бот автоматически найдет для вас все ближайшие "Пункты несокрушимости".

Фото: "Пункт несокрушимости" можно найти в Viber: как это работает (Виталий Носач, РБК-Украина)