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"Пункти незламності" будуть працювати за єдиними правилами. Їх кількість виросте втричі

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Україна, Субота 17 грудня 2022 19:11
"Пункти незламності" будуть працювати за єдиними правилами. Їх кількість виросте втричі Фото: "Пункти незламності" будуть працювати за єдиними правилами, кількість виросте втричі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні на засіданні Уряду затвердили порядок організації та роботи "Пунктів незламності". Відтепер пункти по всій країні працюватимуть цілодобово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

За словами прем'єр-міністра віднині "Пункти незламності" по всій Україні працюватимуть за єдиними стандартами.

"Кожен мусить бути забезпечений генератором, автономним опаленням, інтернетом, зв'язком, водою, засобами гігієни тощо", - сказав Шмигаль.

Він додав, що українці по всій країні отримають доступ до однакового набору послуг. Це задовольнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури.

"Наразі вже функціонує понад 5 тисяч "Пунктів незламності". Працюємо, щоб їхня кількість збільшилась утричі", - наголосив прем'єр міністр.

Нагадаємо, Шмигаль відповів скільки ще генераторів потрібно Україні для проходження зими.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр України закликав західних партнерів передати зброю та ввести нові санкції проти РФ через ракетний обстріл.

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