Скільки ще генераторів потрібно Україні: відповідь Шмигаля

Українські підприємства імпортували вже сотні тисяч малопотужних генераторів, але для проходження цієї зими Україні потрібна ще понад 15000 великих та промислових генераторних установок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

Під час засідання уряду Шмигаль повідомив, що малі та середні українські підприємці вже імпортували 500 тисяч малопотужних генераторів.

"Але для проходження зими нам потрібно ще близько 17 тисяч великих та промислових генераторних установок", - сказав прем'єр-міністр.

Він додав, що частину цих потреб сподіваються закрити за допомогою наших партнерів.