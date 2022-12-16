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Скільки ще генераторів потрібно Україні: відповідь Шмигаля

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Україна, П'ятниця 16 грудня 2022 20:49
Скільки ще генераторів потрібно Україні: відповідь Шмигаля Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Українські підприємства імпортували вже сотні тисяч малопотужних генераторів, але для проходження цієї зими Україні потрібна ще понад 15000 великих та промислових генераторних установок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

Під час засідання уряду Шмигаль повідомив, що малі та середні українські підприємці вже імпортували 500 тисяч малопотужних генераторів.

"Але для проходження зими нам потрібно ще близько 17 тисяч великих та промислових генераторних установок", - сказав прем'єр-міністр.

Він додав, що частину цих потреб сподіваються закрити за допомогою наших партнерів.

Нагадаємо, Київ отримав 4 екскаватори та понад 130 генераторів від уряду США. Це допоможе усувати пошкодження тепломереж, відновлювати та підтримувати теплопостачання киянам.

Раніше ми писали, що Німеччина виділить Україні 50 мільйонів євро допомоги на зиму

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