Puma приостановила продажи в России

Немецкая компания Puma объявила о прекращении поставок продукции на территорию России. Также прекратят работу и все магазины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Puma.

В то же время компания расторгла контракт с Российской Федерацией баскетбола.

"Мы временно прекратили поставки нашей продукции в Россию. Мы решили приостановить работу всех наших магазинов на территории РФ", - пишет компания.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что холдинг Inditex заявил о прекращении работы в России.

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