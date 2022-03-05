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Zara прекратила продажи на территории России

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Суббота 05 марта 2022 13:01
Zara прекратила продажи на территории России Фото: Zara прекратила продажи на территории России (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Холдинг Inditex заявил о приостановке работы в России, речь идет также и об онлайн-продажах. Ему принадлежат ряд популярных магазинов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Village.

В бренд входят:

  • Zara;
  • Zara Home;
  • Bershka;
  • Stradivarius;
  • Oysho;
  • Pull&Bear.

Всего в России насчитываются 502 магазина холдинга.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Valve отключила основные способы оплаты в Steam для пользователей из страны агрессора. Также продажи своих игр приостановила польская компания CD Projekt RED.

Война России против Украины продолжается десятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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