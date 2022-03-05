Zara прекратила продажи на территории России

Холдинг Inditex заявил о приостановке работы в России, речь идет также и об онлайн-продажах. Ему принадлежат ряд популярных магазинов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Village .

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Valve отключила основные способы оплаты в Steam для пользователей из страны агрессора. Также продажи своих игр приостановила польская компания CD Projekt RED.

Война России против Украины продолжается десятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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