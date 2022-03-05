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Puma призупинила продажі в Росії

Автор: Сергій Пишкін

Німецька компанія Puma оголосила про припинення поставок продукції на територію Росії. Також припинять роботу й усі магазини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Puma.

"Ми тимчасово припинили постачання нашої продукції до Росії. Ми вирішили призупинити роботу всіх наших магазинів на території РФ", - пише компанія.

Водночас компанія розірвала контракт з Російською федерацією баскетболу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що холдинг Inditex заявив про припинення роботи у Росії.

Війна Росії проти України триває десятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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