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Пулеметы и стрелковое оружие. В Украину прибыл самолет с оружием от Канады

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 19 февраля в Украину прибыл рейс с военной помощью от Канады. Которым доставили винтовки и автоматы с оптическими прицелами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Алексея Резникова в Twitter.

"Оружие для Вооруженных сил Украины от наших близких друзей. Мы получили военную помощь в виде винтовок, автоматов с оптическими прицелами, приборов ночного видения и наблюдения, военной техники. Спасибо за это важное и своевременное решение! Отдельное спасибо главе Минобороны Канады Аните Ананд", - написал Резников.

Фото: в Украину прибыл самолет с оружием от Канады (twitter.com/oleksiireznikov)

Напомним, Канада рассматривает возможность отправки дополнительных сил в Восточную Европу на фоне угрозы вторжения РФ в Украину.

Кроме того, страна приняла решение расширить военную миссию UNIFIER в Украине до 400 инструкторов.

При этом Канада из-за угрозы вторжения РФ в Украину переместила 30% своих военных инструкторов на запад страны.

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