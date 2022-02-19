Кулемети та стрілецька зброя. В Україну прибув літак зі зброєю від Канади

Сьогодні, 19 лютого в Україну прибув рейс з військовою допомогою від Канади. Яким доставили гвинтівки та автомати з оптичними прицілами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Олексія Резнікова в Twitter.
"Зброя для Збройних сил України від наших близьких друзів. Ми отримали військову допомогу у вигляді гвинтівок, автоматів з оптичними прицілами, приладів нічного бачення та спостереження, військової техніки. Дякуємо за це важливе та своєчасне рішення! Окреме дякую главі Міноборони Канади Аніті Ананд", - написав Резніков.
Фото: в Україну прибув літак зі зброєю від Канади (twitter.com/oleksiireznikov)
Нагадаємо, Канада розглядає можливість відправки додаткових сил до Східної Європи на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.
Крім того, країна прийняла рішення розширити військову місію UNIFIER в Україні до 400 інструкторів.
При цьому Канада через загрозу вторгнення РФ в Україну перемістила 30% своїх військових інструкторів на захід країни.