Кулемети та стрілецька зброя. В Україну прибув літак зі зброєю від Канади

"Зброя для Збройних сил України від наших близьких друзів. Ми отримали військову допомогу у вигляді гвинтівок, автоматів з оптичними прицілами, приладів нічного бачення та спостереження, військової техніки. Дякуємо за це важливе та своєчасне рішення! Окреме дякую главі Міноборони Канади Аніті Ананд", - написав Резніков.

Фото: в Україну прибув літак зі зброєю від Канади (twitter.com/oleksiireznikov)