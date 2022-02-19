RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кулемети та стрілецька зброя. В Україну прибув літак зі зброєю від Канади

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 19 лютого в Україну прибув рейс з військовою допомогою від Канади. Яким доставили гвинтівки та автомати з оптичними прицілами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Олексія Резнікова в Twitter.

"Зброя для Збройних сил України від наших близьких друзів. Ми отримали військову допомогу у вигляді гвинтівок, автоматів з оптичними прицілами, приладів нічного бачення та спостереження, військової техніки. Дякуємо за це важливе та своєчасне рішення! Окреме дякую главі Міноборони Канади Аніті Ананд", - написав Резніков.

Фото: в Україну прибув літак зі зброєю від Канади (twitter.com/oleksiireznikov)

Нагадаємо, Канада розглядає можливість відправки додаткових сил до Східної Європи на тлі загрози вторгнення РФ в Україну.

Крім того, країна прийняла рішення розширити військову місію UNIFIER в Україні до 400 інструкторів.

При цьому Канада через загрозу вторгнення РФ в Україну перемістила 30% своїх військових інструкторів на захід країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаКанадаВійськова допомогаВторгнення Росії до України