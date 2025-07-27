Пушистый турист: что стоит знать, отправляясь в путешествие с любимцем

Домашние животные в последнее время стали для украинцев настоящими членами семьи, поэтому неудивительно, что все чаще их берут с собой в путешествия. Кто-то выбирает Карпаты, а кому-то нравится - Львов, Одесса или Киевская область. Однако даже в условиях внутреннего туризма дорога для животных достаточно нелегкая.

РБК-Украина вместе с Pethouse подготовили советы для родителей, что следует взять с собой для комфортного путешествия с животным.

5 важных правил для путешествия с любимцем

В Украине утвердили правила и условия транспортировки животных - и теперь это касается не только поездов Укрзализныци, но и автобусов. Поэтому обязательно ознакомьтесь с новыми стандартами:

Отныне с большими собаками можно путешествовать во всех типах вагонов, включая СВ и "Интерсити+", при условии выкупа всех мест в купе или блока мест.

Большие собаки (выше 45 см в холке) могут путешествовать по Украине во всех типах вагонов:

"Интерсити+" при условии выкупа всех мест, которые размещены единым блоком в ряду. Собаки должны находиться на полу возле своих питомцев, под местами для сидения или возле них.

Спальных вагонах класса "Люкс" и вагонах международного назначения РИЦ (RIC). Для этого нужно выкупить все места в купе.

Коты и собаки мелких пород (до 45 см в холке):

Могут находиться в купе без переноски при условии выкупа всех мест в купе. Переноска может быть не с "жесткой конструкцией".

Служебные собаки представителей Сил обороны могут бесплатно ездить во всех типах вагонов независимо от размеров животного, но обязательно с амуницией - намордником и поводком.

Среди обязательного - ветпаспорт с отметками о вакцинации, в том числе от бешенства.

Также позаботьтесь о комфорте животного и окружения. Что-то из необходимых аксессуаров в поездку можно собрать дома, а все остальное приобрести в интернет-магазине зоотоваров.

Безопасная транспортировка

Во время путешествия с любимцем любым видом транспорта, учитывайте меры безопасности. Для авто, поезда или автобуса понадобятся:

Переноска - для кошек и небольших собак подойдет пластиковая, сумка-переноска или рюкзак-переноска. Подбирать стоит в зависимости от продолжительности путешествия и учитывая размер и рост животного: оно должно комфортно разворачиваться внутри и подниматься на лапы. Также обратите внимание, что по обновленным правилам Укрзализныци они должны быть с водонепроницаемым дном.

Автоаксессуары - автогамак защитит сиденье машины, а регулируемый поводок к нему зафиксирует животное в салоне и прекрасно подойдет для собак крупных пород. Для меньших размеров удобным будет автокресло для собаки или кота, которое крепится ремнями безопасности.

Амуниция - всегда должна быть под рукой, чтобы животное не потерялось во время путешествия

Адресник - важная деталь, которая помогает идентифицировать любимца в случае случайного побега

Чипирование - еще одна мера безопасности для возвращения животных, если они потеряются. Чипировать животное можно в любой ветлечебнице города.

Питомцам, которые будут ехать в переноске, дайте время привыкнуть к ней. Накануне путешествия оставьте ее открытой дома с любимыми вещами внутри и вкусностями.

Тщательно подготовьте вашего любимца для поездки (фото: Freepik)

Небольшая аптечка

Ветеринарный врач Коваленко Богдан рекомендует иметь с собой антисептическое средство (хлоргексидин), обезболивающие (мелоксикам, сималджекс или онсиор), сорбенты (энтеросгель, пресорб или диадог) и антигистаминные. Полезным будет еще и крючок для удаления клещей и противопаразитарный спрей, а также маленький термометр и бинт.

Вода и еда

Летом очень важно поддерживать гидратацию организма любимца, поэтому захватите дорожную поилку или складную миску и бутылку с водой - они не займут много места.

Также упакуйте достаточно еды, желательно сухой корм, ведь он не испортится в дороге, но заранее расфасуйте его порционно и подпишите.

Дополнительно можно положить вкусности. Непосредственно перед поездкой лучше не кормить питомца, чтобы снизить риск укачивания и тошноты в дороге.

Комфортный температурный режим

Летом зверьки сложнее переносят путешествия из-за жары. Охлаждающий коврик для собак и кошек будет идеальным решением в дороге - он не требует подготовки и уже готов к использованию. Выберите удобный уголок в транспорте, постелите там коврик и дайте возможность питомцу устроиться поудобнее.

Гигиена и чистота

Прежде чем отправляться, удовлетворите физиологические потребности животного: выгуляйте собаку, дайте сходить в туалет коту. Также в поездку стоит взять биоразлагаемые пакеты для уборки, специальные влажные салфетки и одноразовые пеленки для собак, чтобы предотвратить форс-мажоры, поскольку не всегда есть возможность сделать остановку.

Путешествие с котом или собакой непременно станет незабываемым, если тщательно к нему подготовиться и позаботиться о зверином счастье своего члена семьи.