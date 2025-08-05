Публічний виклик Усикові: Паркер проспівав "Take On Me", натякаючи на бій за титул

Після перемоги над Даніелем Дюбуа минулого місяця, Олександр Усик знову став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Відразу після цього WBO наказала українському боксеру провести захист своїх поясів проти Джозефа Паркера.

Однак команда новозеландця заявила, що наразі не мала жодного офіційного контакту з представниками Усика.

Водночас з’явилася інформація, що українець також розглядає варіант поєдинку з Джейком Полом за правилами MMA - цей бій можуть організувати вже на початку 2026 року.

На тлі невизначеності Паркер вирішив діяти публічно. Він оприлюднив кумедне відео, де з друзями виконує пісню "Take On Me" групи A-ha на пляжі. Така форма звернення вже була раніше, зокрема, Паркер так само закликав до бою Ентоні Джошуа.

Також у мережі з’явився ролик, на якому Джозеф зображений, як підійматися на ринг, щоб обійняти Усика - цей момент відсилає до їхньої короткої розмови після перемоги українця над Дюбуа в Лондоні.

Водночас позиція Усика залишається невідомою. Є припущення, що боксер може провести ще лише один поєдинок у кар'єрі - і віддасть перевагу фінансово вигіднішому варіанту.

Саудівські організації "Riyadh Season" та "Sela", які є ключовими спонсорами професійного боксу, нібито не проявили інтересу до потенційного протистояння Усик - Паркер. Це породжує побоювання, що новозеландський спортсмен залишиться поза головними титульними боями.

Сам Паркер також звернув увагу на те, що після бою з Дюбуа Усик не поспішав називати його серед головних суперників.

"Здалося, що він трохи ухилявся, коли його спитали про мене. Усик перерахував кілька імен, але я був останнім. Він згадав Ф’юрі, Чісору і Джошуа - і лише тоді мене", - сказав новозеландець.